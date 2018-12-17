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Социологи вычислили любителей порно среди россиян

Dmitry Golubovich/Global Look Pres

общество [ версия для печати ]

Социологи пересчитали любителей порно в России. Исследовательская компания Mediascope выяснила не только то, какое количество россиян заходят на сайты с пикантным контентом, но и как долго они там задерживаются.

«Магическая» цифра — 11. Именно столько процентов совершеннолетних россиян ежемесячно посещают интернет-ресурсы с порно. И именно столько минут они проводят там ежедневно.

В количественном выражении речь идёт примерно о 10,7 млн человек, сообщает РБК. Пик активности наблюдается с марта по июль, осенью этот показатель снижается. Большинство посетителей сайтов для взрослых — мужчины (72%). Около трети — в возрасте от 25 до 34 лет.


#порно #социология
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