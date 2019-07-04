https://static.news.ru/photo/92a939ee-9e35-11e9-8cc0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Больше половины россиян испытывают положительные эмоции при поцелуях и любят это делать. Таковы данные социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из обнародованных данных , любят целоваться 52% опрошенных и только 38% заявили, что это им не нравится, ещё 9% затруднились ответить.

Знакомых и близких поцелуем приветствуют почти половина россиян — 49%. Время от времени или очень редко это делают 42% и никогда не целуются при встрече 7% сограждан.

При этом, как обращает внимание Life , знакомых россияне в основном приветствуют словами (56%) или объятиями (55%). Как вариант — рукопожатие (50%) или улыбка (41%).

А вот коллеги по работе могут рассчитывать на доброе слово (58% ответов), а также на рукопожатие (54%), улыбку (31%) или просто кивок головы (24%). Только 2% опрошенных россиян используют для этого поцелуи.

Впрочем, как писал News.ru, нежность иногда бывает убийственной. Так, например, девушка из Канады скончалась после поцелуя со своим молодым человеком. По словам её матери, причиной трагедии стал приступ аллергии.