https://static.news.ru/photo/85a131ca-9cb9-11e9-b7d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Генеральный директор исследовательского центра «Лаборатория Крыштановской» Ольга Крыштановская в беседе с News.ru прокомментировала данные опроса об отношении россиян к магии, гаданиям и предсказаниям. По её словам, расцвет интереса к теме сверхъестественного приходится на «лихие времена, когда люди теряют почву под ногами».

Эксперт пояснила, что в стабильной ситуации люди перестают искать оккультные ответы на свои вопросы.

Дело в том, что когда рушатся основы общества то это расцветает, а когда всё более менее стабильно, когда понятно что делать — надо идти учиться, надо идти работать, зарабатывать на хлеб, ипотеку выплачивать, то здесь меньше остаётся простора для оккультизма, — заявила Крыштановская.

По её словам, в России к снижению доверия к магам и колдунам привела, в том числе, просветительская работа в СМИ.

Ранее News.ru писал, что жители России стали более скептично относиться к сверхъестественному и меньше доверять целителям, предсказателям и гадалкам. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которые обнародовал ВЦИОМ.