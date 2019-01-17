Студент из Сочи «заказал» всю семью и попался

https://news.ru/storage/news/3821aae1c982a15b2a90a9701c6e3089/9a17d74b-d1c6-47bf-b63a-94da45b8d3d9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сочинский студент, который ради наследства и дома у моря «заказал» всю свою семью, предстанет перед судом. Исполнителям убийства молодой человек пообещал три миллиона рублей.

Правда, ситуация вышла неловкая. Исполнителем оказался полицейский под прикрытием. Он старательно слушал, а заодно и снимал на скрытую камеру все пожелания и наставления — где находятся камеры видеонаблюдения, как совладать с собакой, как расположены комнаты. Студент также передал охотничий нож и средства конспирации.

Не пожалел расчётливый сочинец никого — ни родителей, ни малолетнюю сестру. После убийства он обещал вести себя «как подобает сыну», изображая скорбь и выдавливая из себя слёзы.

Оперативник на преступление согласился и даже сделал вид, что совершил его. И тогда парень написал расписку, что передаст деньги после вступления в наследство. После этого его задержали.

Вся эта детективная история развивалась в начале 2018 года. На стадии приготовлений к преступлению о своих планах молодой человек сообщил другу. После этого он попал в поле зрения правоохранительных органов, и дальнейшие его действия проходили уже под контролем правоохранителей, сообщили News.ru в пресс-службе СК.

Уже потом, после ареста, были долгие месяцы расследования, выяснения причинно-следственных связей, очных ставок. Юношу обвиняют в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму. Если его признают виновным (а так оно, скорее всего, и выйдет) впереди у него окажутся лишь долгие годы жизни за решёткой.

Сейчас следствие в отношении 23-летнего жителя Сочи завершено. Уголовное дело передано в суд.

Как ранее рассказывал News.ru, одной из причин, которые подтолкнули студента к столь радикальным мерам, стал конфликт внутри семьи. И он не придумал ничего иного, как разрешить его с помощью убийства. Тем более, что и наследство обещало стать приятным бонусом.