Собянин соболезнует родным погибших в Магнитогорске

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Он подчеркнул, что узнал о взрыве газа в жилом доме с глубокой скорбью.
«Москвичи с вами в этот трудный час. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — написал мэр столицы в своей телеграмме.
Собянин также передал свои соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.
Ранее News.ru писал, что МЧС опубликовало список пропавших без вести после взрыва в жилом доме.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир. Ситуация по-прежнему осложняется из-за угрозы новых обвалов.