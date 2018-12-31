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Собянин соболезнует родным погибших в Магнитогорске

Киселев Сергей/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Он подчеркнул, что узнал о взрыве газа в жилом доме с глубокой скорбью. 

«Москвичи с вами в этот трудный час. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — написал мэр столицы в своей телеграмме.

Собянин также передал свои соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Ранее News.ru писал, что МЧС опубликовало список пропавших без вести после взрыва в жилом доме.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир. Ситуация по-прежнему осложняется из-за угрозы новых обвалов.


#москва #ВЗРЫВ #ГАЗ #мэр #собянин #соболезнования #магнитогорск
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