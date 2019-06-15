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Партия «Коммунисты России» отправила обращение в Роскомнадзор, в котором требует заблокировать сериал «Чернобыль».

Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим, — сказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. «Коммунисты России» считают, что в сериале подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Режиссёром...