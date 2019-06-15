Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности главу управы района Аэропорт Юрия Сугакова.
Освободить Сугакова Юрия Анатольевича от замещаемой должности главы управы района Аэропорт города Москвы, — говорится в распоряжении градоначальника.
Сугаков решил покинуть должность по собственному желанию.
Как ранее писал News.ru, Сергей Собянин попросил начальника Главного управления МВД по Москве Олега Баранова взять расследование по делу специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова под личный контроль.