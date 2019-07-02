Елена Берсенева Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку Елену Берсеневу, занимавшую должность замруководителя столичного департамента спорта. Также уволен глава контрактной службы Северного административного округа (САО) Андрей Столяров.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте мэра Москвы.

Берсенева уволена по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Она, в частности, курировала подготовку к Кубку конфедераций ФИФА-2017 и ЧМ-2018 по футболу.

Столяров, занимавший должность заместителя префекта и главы контрактной службы САО, уволен с государственной службы по собственной инициативе, следует из распоряжения.

Как писал News.ru, ранее Сергей Собянин принял решение расширить список стартовых площадок по программе реновации жилья. В него добавят ещё шесть территорий в Москве.

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