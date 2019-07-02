Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку Елену Берсеневу, занимавшую должность замруководителя столичного департамента спорта. Также уволен глава контрактной службы Северного административного округа (САО) Андрей Столяров.
Соответствующие распоряжения обнародованы на
Берсенева уволена по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Она, в частности, курировала подготовку к Кубку конфедераций ФИФА-2017 и ЧМ-2018 по футболу.
Столяров, занимавший должность заместителя префекта и главы контрактной службы САО, уволен с государственной службы по собственной инициативе, следует из распоряжения.
Как писал News.ru, ранее Сергей Собянин принял решение расширить список стартовых площадок по программе реновации жилья. В него добавят ещё шесть территорий в Москве.