https://static.news.ru/photo/13c92050-9cf8-11e9-9843-fa163e074e61_1024.jpg Елена Берсенева Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку Елену Берсеневу, занимавшую должность замруководителя столичного департамента спорта. Также уволен глава контрактной службы Северного административного округа (САО) Андрей Столяров.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте мэра Москвы .

Берсенева уволена по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Она, в частности, курировала подготовку к Кубку конфедераций ФИФА-2017 и ЧМ-2018 по футболу.

Столяров, занимавший должность заместителя префекта и главы контрактной службы САО, уволен с государственной службы по собственной инициативе, следует из распоряжения.

Как писал News.ru, ранее Сергей Собянин принял решение расширить список стартовых площадок по программе реновации жилья. В него добавят ещё шесть территорий в Москве.