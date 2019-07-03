Реализация программы реновации в Москве не спровоцирует массовый приезд мигрантов в столицу, заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин. По словам градоначальника, строящееся жильё «достаточно дорогое».
Он добавил, что квартиры, в силу покупательной способности, предназначены в первую очередь именно для москвичей, передаёт телеканал «
У москвичей она (покупательная способность. — News.ru) выше, чем у жителей других регионов, — отметил Собянин.
Мэр подчеркнул, что «жильё в столице более качественное».
Если бы мы не делали этого, то хрущёвки превращались бы постепенно в трущобы. И тогда бы появилось огромное количество мигрантов, — резюмировал чиновник.
Также он назвал Москву крупнейшим донором экономики и бюджета всей страны. Политик уверен, что от неё зависит развитие государства.
Ранее News.ru сообщал, что