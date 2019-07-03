https://static.news.ru/photo/d80101c8-9db0-11e9-89c2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Реализация программы реновации в Москве не спровоцирует массовый приезд мигрантов в столицу, заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин. По словам градоначальника, строящееся жильё «достаточно дорогое».

Он добавил, что квартиры, в силу покупательной способности, предназначены в первую очередь именно для москвичей, передаёт телеканал « Москва 24 ».

У москвичей она (покупательная способность. — News.ru) выше, чем у жителей других регионов, — отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что «жильё в столице более качественное».

Если бы мы не делали этого, то хрущёвки превращались бы постепенно в трущобы. И тогда бы появилось огромное количество мигрантов, — резюмировал чиновник.

Также он назвал Москву крупнейшим донором экономики и бюджета всей страны. Политик уверен, что от неё зависит развитие государства.