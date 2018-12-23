Собянин рассказал о рекордах метрополитена

https://news.ru/storage/news/908f984b8d8c44b2f4353e0d10a906ef/ee55ec71-d08f-446d-bfdb-14b2f81d06d9_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Собянин

Сергей Собянин, подводя итоги уходящего года, назвал его «годом метро». При строительстве подземки, по данным мэра, было установлено несколько важных рекордов.

Это был первый год, в котором появилось сразу 17 новых станций метрополитена. Протяжённость тоннелей составила 33 км. Примерно миллиону горожан новые станции помогли быстрее добираться до места работы, учёбы или проживания.

Столичный мэр отметил также участок Солнцевской линии от Раменок до Рассказовки, который был введён в эксплуатацию одновременно, сообщается на его сайте.

Кроме того, станция «ЦСКА» Большой кольцевой линии — первая, построенная открытым методом на глубине 28 метров.

Как ранее сообщал News.ru, в январе 2019 года планируется открыть первый участок Некрасовской линии. Движение поездов запустят на участке между станциями «Косино» и «Некрасовка».