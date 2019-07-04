https://static.news.ru/photo/1c1a30b4-9e6a-11e9-b267-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Состояние экологии в Москве в ближайшие пять или семь лет кардинально изменится в лучшую сторону, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, положительной тенденции удалось добиться благодаря частичному переходу на электрический транспорт.

Чиновник добавил, что политика властей в этой области напрямую влияет на состояние окружающей среды в крупных городах, пишет « Российская газета ».

Мы стоим на пороге новой революции — электрический транспорт. Как минимум 300 машин будем закупать ежегодно. Сегодня, 4 июля, подписываем соглашение с ведущей компанией по производству электробусов и с компанией по развитию сети заправок, — рассказал градоначальник.

Собянин напомнил, что в мегаполисе удалось обновить автопарк, сделав его самым молодым и экологичным в Европе. Количество вредных выбросов в атмосферу уже сократилось более чем в два раза.

Ранее News.ru сообщал, что мэр Москвы назвал столицу донором экономики и бюджета всей страны. Политик уверен, что от неё зависит развитие государства.