Собянин рассказал о дальнейшей судьбе «Черкизово»

https://news.ru/storage/news/7381da0db39837c31a8fdf5b57d4c4a3/038e17d5-d7e1-4b79-a673-e609e96e188a_850.jpg Mikhail Yaikov/Russian Look/Global Look Press

Решение по хлебозаводу «Черкизово», сотрудники которого объявили голодовку, найдено, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, предприятие будет передано под управление комбинату «Черёмушки».

«Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу», — отметил он.

Градоначальник также подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль.

Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что ООО «Торговый дом "Настюша"», аффилированным предприятием которого является ОАО «Черкизово», осуществило выплаты зарплат работникам хлебокомбината, которые ранее объявили голодовку. Общая сумма выданных средств составила 600 тыс. рублей.

Более 100 сотрудников предприятия не получали денег за работу с августа, при этом оснований задерживать выплаты не было. В августе владелец Игорь Пинкевич был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму в 60 млрд рублей.