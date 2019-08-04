https://static.news.ru/photo/472e29b8-b68e-11e9-8ccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о незаконной акции, которая прошла в Москве 3 августа. По его словам, в митинге принимали участие даже те, кто не имел никакого отношения к выборам в Мосгордуму.

Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают, — заявил он в эфире телеканала « Россия-1 ».

По его словам, организаторы намеренно пытаются втянуть побольше людей в беспорядки. Он напомнил, что власти неоднократно призывали горожан и гостей столицы воздержаться от участия в акции. Однако, несмотря на предупреждения, на мероприятие пришли примерно 1,5 тысячи человек.

Это всё не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей, — заключил градоначальник.

Ранее News.ru писал, что находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в ходе митинга в Москве. Им оказался житель одного из российских регионов, который ранее публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Его передали сотрудникам полиции.