Собянин приказал проверить каждую газовую плиту в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился проверить всё индивидуальное газовое оборудование и внутридомовые газовые системы в городе, рассказал его заместитель Пётр Бирюков.
Проверки будут проводиться всю неделю с 8:00 до 21:00, передаёт журнал «Профиль». По словам вице-мэра, всего в собственности столичных жильцов находится 1,8 млн газовых приборов.
«Примерно 30% — плиты, которые имеют срок службы более 35 лет, и их, конечно, надо менять», — подчеркнул заместитель градоначальника.
Он отметил, что в конце января аналогичные мероприятия пройдут и в Подмосковье.
Как писал News.ru, две трагедии, связанные со взрывом бытового газа и произошедшие подряд, вызвали волну предложений по поводу того, как обезопасить использование газового оборудования в российских домах. Эксперты в области безопасности и газовых проблем оценили самые громкие инициативы.