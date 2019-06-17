https://static.news.ru/photo/6680a4dc-90da-11e9-a200-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой программе помощи семьям с низким доходом.

Он напомнил, что на прошлой неделе на улице Сергия Радонежского открылся центр «Моя карьера», где москвичам с особыми потребностями помогают трудоустроиться и решить сопутствующие проблемы.

На базе «Моей карьеры» мы планируем реализовать экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми, — отметил мэр в своём личном блоге.

По его словам, принять участие в программе смогут родители, которые имеют возможность и желание работать, но по объективным причинам испытывают сложности в этом вопросе.

Собянин рассказал, что благодаря центру они смогут увеличить доходы и изменить к лучшему свою жизнь.

Участники программы не будут получать дополнительных денежных выплат. Главный «приз» — трудоустройство, благодаря которому семья сможет увеличить свой доход, — подчеркнул он.

Мэр пояснил, что специалисты, например, помогут отцу перейти на более высокооплачиваемую работу, а матери найдут вакансию с частичной занятостью.

При желании участники программы смогут узнать о том, как стать самозанятым и открыть своё дело, а также повысить квалификацию.

Как писал News.ru, ранее Собянин сообщил, что московская детская поликлиника № 133 получила международный статус «Больница, доброжелательная к ребёнку».