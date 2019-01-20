Собянин поздравил Туминаса с днём рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, которому исполнилось 67 лет.
По словам градоначальника, в основе успеха режиссёра среди жителей разных стран лежат традиции, новаторство и огромный талант.
«Возглавляемый Вами Театр им. Е. Вахтангова держит высокую художественную планку и по праву является одним из лучших драматических театров Москвы», — подчеркнул он в своей поздравительной телеграмме.
Политик также отметил педагогический дар Туминаса, который помогает воспитывать новых актёров и режиссёров.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием коллектив российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра».