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Собянин поздравил Туминаса с днём рождения

Римас Туминас Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Римас Туминас

общество [ версия для печати ]

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, которому исполнилось 67 лет.

По словам градоначальника, в основе успеха режиссёра среди жителей разных стран лежат традиции, новаторство и огромный талант.

«Возглавляемый Вами Театр им. Е. Вахтангова держит высокую художественную планку и по праву является одним из лучших драматических театров Москвы», — подчеркнул он в своей поздравительной телеграмме.

Политик также отметил педагогический дар Туминаса, который помогает воспитывать новых актёров и режиссёров.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием коллектив российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра»


#театр #собянин #режиссер #поздравление #Туминас
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