Собянин поздравил Туминаса с днём рождения

https://news.ru/storage/news/e5b048c6a4ccacfc382e5bebd35e5fa6/d68bb570-c57f-4253-825d-d764aa67321f_850.jpg Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Римас Туминас

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, которому исполнилось 67 лет.

По словам градоначальника, в основе успеха режиссёра среди жителей разных стран лежат традиции, новаторство и огромный талант.

«Возглавляемый Вами Театр им. Е. Вахтангова держит высокую художественную планку и по праву является одним из лучших драматических театров Москвы», — подчеркнул он в своей поздравительной телеграмме.

Политик также отметил педагогический дар Туминаса, который помогает воспитывать новых актёров и режиссёров.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием коллектив российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра».