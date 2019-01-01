Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим в парке

https://news.ru/storage/news/050029d8d34c775834d4f4f2402cc13b/cf1da753-a348-47ca-9f3b-68042f7821b5_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Сергей Собянин

Столичный мэр Сергей Собянин подписал распоряжение о компенсациях пострадавшим при обрушении моста в парке Горького.

Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Из распоряжения следует, что департамент труда и социальной защиты города выплатит госпитализированным в медицинские организации по 500 тыс. рублей.

При этом пострадавшим, медицинская помощь которым оказана в амбулаторных условиях без их госпитализации, выплатят по 250 тыс. рублей.

Ранее градоначальник также пообещал наказать виновных. Как сообщал News.ru, мэр столицы поручил департаменту культуры уволить директора парка, хотя и назвал решение непростым.

Обрушение моста произошло в парке Горького сразу после боя курантов в новогоднюю ночь из-за неисправности конструктивных элементов катка. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.