Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим в парке

Столичный мэр Сергей Собянин подписал распоряжение о компенсациях пострадавшим при обрушении моста в парке Горького.
Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Из распоряжения следует, что департамент труда и социальной защиты города выплатит госпитализированным в медицинские организации по 500 тыс. рублей.
При этом пострадавшим, медицинская помощь которым оказана в амбулаторных условиях без их госпитализации, выплатят по 250 тыс. рублей.
Ранее градоначальник также пообещал наказать виновных. Как сообщал News.ru, мэр столицы поручил департаменту культуры уволить директора парка, хотя и назвал решение непростым.
Обрушение моста произошло в парке Горького сразу после боя курантов в новогоднюю ночь из-за неисправности конструктивных элементов катка. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.