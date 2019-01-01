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Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим в парке

Сергей Собянин Сергей Киселев/АГН "Москва"

Сергей Собянин

общество [ версия для печати ]

Столичный мэр Сергей Собянин подписал распоряжение о компенсациях пострадавшим при обрушении моста в парке Горького.

Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Из распоряжения следует, что департамент труда и социальной защиты города выплатит госпитализированным в медицинские организации по 500 тыс. рублей.

При этом пострадавшим, медицинская помощь которым оказана в амбулаторных условиях без их госпитализации, выплатят по 250 тыс. рублей.

Ранее градоначальник также пообещал наказать виновных. Как сообщал News.ru, мэр столицы поручил департаменту культуры уволить директора парка, хотя и назвал решение непростым.

Обрушение моста произошло в парке Горького сразу после боя курантов в новогоднюю ночь из-за неисправности конструктивных элементов катка. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.


#москва #собянин #паркгорького
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