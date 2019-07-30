https://static.news.ru/photo/94a9b16a-b2c6-11e9-b248-fa163e074e61_660.jpgСергей СобянинФото: Сергей Булкин/News.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность росгвардейцам и полицейским, которые применяли силу к участникам митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. По его словам, силовики выполняли свой долг.
Градоначальник уверен, что организаторы акции сами «вынудили» сотрудников правоохранительных органов к жёстким действиям.
Как вы знаете, эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной. Полиция практически не реагировала на это. Но организаторов такой сценарий не устраивал. Они перешли к активным действиям, попытке перекрытия дорог, — рассказал он в эфире телеканала ТВЦ.
Политик оценил прошедшее мероприятие как «заранее спланированные массовые беспорядки», так как заявок на проведение митинга мэрия не получала.
Собянин отметил, что несколько десятков человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью, а также пострадали несколько представителей Росгвардии. Ответственность за здоровье людей он переложил на организаторов митинга.
Он добавил, что многие участники акции не имеют отношения к городу и выборам в его парламент. Самим кандидатам, уверен мэр, не нужны выборы.
Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки <...> Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путём присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живём, — заметил он.
По мнению градоначальника, в столице пройдут конкурентные выборы, на которых зарегистрированы представители всех политических сил.
Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается всё это трагедией, — заключил он.
Ранее News.ru сообщал, что действия полиции во время задержания организаторов и участников несогласованного митинга в Москве, который проходил 27 июля, были несоразмерными общественной угрозе. Об этом заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.