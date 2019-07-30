https://static.news.ru/photo/94a9b16a-b2c6-11e9-b248-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность росгвардейцам и полицейским, которые применяли силу к участникам митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. По его словам, силовики выполняли свой долг.

Градоначальник уверен, что организаторы акции сами «вынудили» сотрудников правоохранительных органов к жёстким действиям.

Как вы знаете, эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной. Полиция практически не реагировала на это. Но организаторов такой сценарий не устраивал. Они перешли к активным действиям, попытке перекрытия дорог, — рассказал он в эфире телеканала ТВЦ .

Политик оценил прошедшее мероприятие как «заранее спланированные массовые беспорядки», так как заявок на проведение митинга мэрия не получала.

Собянин отметил, что несколько десятков человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью, а также пострадали несколько представителей Росгвардии. Ответственность за здоровье людей он переложил на организаторов митинга.

Он добавил, что многие участники акции не имеют отношения к городу и выборам в его парламент. Самим кандидатам, уверен мэр, не нужны выборы.

Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки <...> Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путём присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живём, — заметил он.

По мнению градоначальника, в столице пройдут конкурентные выборы, на которых зарегистрированы представители всех политических сил.

Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается всё это трагедией, — заключил он.

Ранее News.ru сообщал, что действия полиции во время задержания организаторов и участников несогласованного митинга в Москве, который проходил 27 июля, были несоразмерными общественной угрозе. Об этом заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.