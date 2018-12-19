Собянин открыл основную сцену «Современника»

https://news.ru/storage/news/a2d5f9e86d2daa373a4d0ce990c78a06/8918bcf0-b2e8-4298-862c-b51a8b1bb443_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Сергей Собянин

Сергей Собянин провёл торжественную церемонию открытия основной сцены театра «Современник». Здание на Чистопрудном бульваре приняло посетителей после большой реконструкции.

Мэр Москвы поздравил труппу театра с возвращением в «родной дом», сообщает РИА Новости.

«Конечно, путешествие было долгим, но оно счастливо заканчивается. Спасибо вам за мужество, два года были непростыми, и эти два года не потеряны даром для "Современника". Вы работали, творили, зритель вас не забыл», — сказал он.

В мэрии, добавил градоначальник, проводили серьёзную работу в надежде, что здание с историей обретёт новую жизнь.

Также он поздравил с юбилеем худрука «Современника» Галину Волчек. Её торжественная дата совпала с днём открытия основной сцены театра.

Ранее News.ru сообщил, что Сергей Собянин принял участие в открытии станции метро «Ховрино». Он выразил надежду на то, что транспортный объект поможет разгрузить «Речной вокзал» и будет способствовать меньшей загруженности на дорогах, по которым жители района добирались до конечной станции метро.