https://static.news.ru/photo/1ad0a152-a036-11e9-a2bd-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Собянин Фото: City News Moskva/Russian Look/Global Look Press

Построение комфортной среды должно быть одной из главных идей развития современных мегаполисов. Для её воплощения в жизнь городские власти вынуждены иногда принимать непопулярные решения.

Они, как правило, всегда ведут к конфликтам, как это было, когда в Москве стало необходимым убрать ларьки и рекламу с улиц, создать систему платной парковки и ради работ по благоустройству перекрыть центр города. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью RT .

Ты постоянно находишься в конфликте и думаешь, когда же это закончится, когда будет что-то такое, что все скажут: «Вау, ну, в принципе, неплохо», — сказал Собянин.

Он пояснил, что, когда в городе ведутся колоссальные работы, бывает много негатива, а едва они завершаются, люди быстро забывают об этом или же и не знают.

Вот наступает этот момент, и тебе кажется, что делал ты очень долго, страшно долго, это длилось годами. А человек, который приезжает сюда раз в пять лет, скажет: «Слушайте, как быстро всё сделано», — отметил мэр.

Ранее News.ru сообщал, что состояние экологии в Москве в ближайшие пять или семь лет кардинально изменится в лучшую сторону, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, положительной тенденции удалось добиться благодаря частичному переходу на электрический транспорт. Чиновник добавил, что политика властей в этой области напрямую влияет на состояние окружающей среды в крупных городах.