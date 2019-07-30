https://static.news.ru/photo/1ad0a152-a036-11e9-a2bd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: City News Moskva/Russian Look/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Либертарианская партия готовит новые провокации для жителей столицы.

По его словам, организация хотела провести санкционированный митинг, однако её не устроило предложенное городской администрацией место проведения — проспект Академика Сахарова. Он отметил, что те же организаторы уже проводили «успешное» согласованное мероприятие на этом месте 20 июля.

Но организаторы отказались проводить согласованный митинг здесь и готовят новую провокацию для горожан, — добавил Собянин в эфире телеканала ТВЦ .

Как писал News.ru, Либертарианская партия отозвала заявку на проведение митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 3 августа. Лидер организации Михаил Светов заявил, что организаторам не удалось найти компромисс с мэрией Москвы. Он заявил, что столичная администрация отказалась от согласования любой площадки кроме проспекта Академика Сахарова.