Собянин и Воробьёв запустили экспресс до Одинцово

https://news.ru/storage/news/38d1dfb2407bba6e295d17e3dcc4654e/47b5fded-ef82-496e-a435-a3821c7159b9_850.jpg АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв запустили движение скоростных пригородных поездов между Москвой и Одинцово. Данный участок заработал в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД).

Запуск был осуществлён за счёт строительства третьего главного пути.

«От Одинцово до Белорусского вокзала можно будет доехать за 20 минут — это один из этапов большой работы», — отметил Собянин.

До конца следующего года планируется достроить четвёртый главный путь и открыть линию наземного метро МЦД-1 Одинцово — Лобня, протяжённость которой составит 52 км, отмечает «Москва 24».

В церемонии открытия также приняли участие зампред правительства Максим Акимов и гендиректор компании «Российские железные дороги», передаёт ТАСС.

Раннее News.ru писал о том, что в РЖД назвали сумму, которую придётся потратить на строительство московских центральных диаметров (МЦД), прозванных «наземным метро». За несколько месяцев стоимость их прокладки выросла втрое.