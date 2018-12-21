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Собянин и Воробьёв запустили экспресс до Одинцово

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв запустили движение скоростных пригородных поездов между Москвой и Одинцово. Данный участок заработал в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД).

Запуск был осуществлён за счёт строительства третьего главного пути.

«От Одинцово до Белорусского вокзала можно будет доехать за 20 минут — это один из этапов большой работы», — отметил Собянин.

До конца следующего года планируется достроить четвёртый главный путь и открыть линию наземного метро МЦД-1 Одинцово — Лобня, протяжённость которой составит 52 км, отмечает «Москва 24». 

В церемонии открытия также приняли участие зампред правительства Максим Акимов и гендиректор компании «Российские железные дороги», передаёт ТАСС.

Раннее News.ru писал о том, что в РЖД назвали сумму, которую придётся потратить на строительство московских центральных диаметров (МЦД), прозванных «наземным метро». За несколько месяцев стоимость их прокладки выросла втрое.


#москва #Воробьев #собянин #Одинцово #МЦД
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