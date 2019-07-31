Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Кольцевой линии столичной подземки появится новая станция. «Суворовская» будет располагаться между «Новослободской» и «Проспектом мира».

Пассажиры смогут переходить на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии, сообщил градоначальник в своём Twitter.

Под названием «Площадь Коммуны» она была запроектирована ещё в 1950-х. Но строить так и не начали. Была попытка в 90-х, но и она не увенчалась успехом, — подчеркнул политик.

По его словам, строительство начнётся уже в 2019 году. Работы будут трудными, так как они пройдут на действующей линии в центре мегаполиса.

Как писал News.ru, ранее Собянин выразил благодарность росгвардейцам и полицейским, которые 27 июля применяли силу к участникам митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По его словам, силовики якобы выполняли свой долг.

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