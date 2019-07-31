https://static.news.ru/photo/f03890ea-b3c6-11e9-a37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Кольцевой линии столичной подземки появится новая станция. «Суворовская» будет располагаться между «Новослободской» и «Проспектом мира».

Пассажиры смогут переходить на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии, сообщил градоначальник в своём Twitter .

Под названием «Площадь Коммуны» она была запроектирована ещё в 1950-х. Но строить так и не начали. Была попытка в 90-х, но и она не увенчалась успехом, — подчеркнул политик.

По его словам, строительство начнётся уже в 2019 году. Работы будут трудными, так как они пройдут на действующей линии в центре мегаполиса.

Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект - все-таки действующая линия в центре города. "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом мира". С нее будет пересадка на станцию "Достоевская". — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 июля 2019 г.