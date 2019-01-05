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Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире

Ilya Moskovets/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Заявления бывших квартирантов о том, что во взорвавшемся в Магнитогорске доме сдавалась квартира с неисправным газовым оборудованием, не соответствуют действительности, заявил собственник жилья.

По его словам, арендаторы оставили такой отзыв, так как «обозлились» из-за того, что им «якобы не оказали должного сервиса».

«И вообще, эта квартира находится в другом подъезде», — отметил он.

Хозяин добавил, что намерен убрать с сайта объявление, однако пока не может этого сделать, так как вынужден «лазить по завалам», передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что объявление было опубликовано на сайте сервиса Booking.com. Гостям предлагали апартаменты с бесплатным Wi-Fi и гостиной с телевизором, однако не всем желающим они понравились.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #аренда #магнитогорск #обрушение #утечка
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