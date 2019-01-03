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Соболезнования близким погибших в Магнитогорске выразил ЕС

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Посольство Европейского союза выразило свои соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.

Об этом дипломатическая миссия написала у себя в Twitter.

«Наши мысли с жертвами и пострадавшими в результате этой трагедии», — добавили там.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, были обнаружены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Как писал ранее News.ru, соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске уже принесли власти ЛатвииКитаяСербииКатараКыргызстанаУзбекистанаМолдавии и других стран.


#евросоюз #соболезнования #магнитогорск
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