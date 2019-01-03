Соболезнования близким погибших в Магнитогорске выразил ЕС

Посольство Европейского союза выразило свои соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.
Об этом дипломатическая миссия написала у себя в Twitter.
«Наши мысли с жертвами и пострадавшими в результате этой трагедии», — добавили там.
#ЕС выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате взрыва газа в жилом здании в городе #Магнитогорск. Наши мысли с жертвами и пострадавшими в результате этой трагедии.— Евросоюз (@EUinRussia) 3 января 2019 г.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.
Шестеро жильцов, в том числе двое детей, были обнаружены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.
Как писал ранее News.ru, соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске уже принесли власти Латвии, Китая, Сербии, Катара, Кыргызстана, Узбекистана, Молдавии и других стран.