Соболезнования близким погибших в Магнитогорске выразил ЕС

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Посольство Европейского союза выразило свои соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.

Об этом дипломатическая миссия написала у себя в Twitter.

«Наши мысли с жертвами и пострадавшими в результате этой трагедии», — добавили там.

#ЕС выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате взрыва газа в жилом здании в городе #Магнитогорск. Наши мысли с жертвами и пострадавшими в результате этой трагедии. — Евросоюз (@EUinRussia) 3 января 2019 г.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, были обнаружены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Как писал ранее News.ru, соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске уже принесли власти Латвии, Китая, Сербии, Катара, Кыргызстана, Узбекистана, Молдавии и других стран.