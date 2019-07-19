https://static.news.ru/photo/d3a39a56-87ed-11e9-ac59-fa163e074e61_1024.jpg Ксения Собчак Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Она назвала Россию в этом плане удивительной страной, в которой никому не важно, «что человек натворил в прошлом».

Почему именно в России настолько не важна ничья репутация, задалась вопросом бывший кандидат в президенты страны в сообщении, опубликованном на её странице в Instagram .

Я знаю людей, которые «кидали» партнёров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять «всплывал», — говорится в её сообщении.

По мнению Собчак, это наблюдается «во всём и всегда».

Фолловеры телеведущей в комментариях в первую очередь припомнили бывшей ведущей «Дома-2» её поход на выборы главы государства: «По поводу репутации не согласна. Как раз она помешала вам на президентских выборах. К сожалению», «Ксения, так мы и от вас сначала послушали истерику про гадёнышей, а следом речь кандидата в президенты», «Вы, Ксения, мне нравитесь. Но не Вам говорить о репутации».

Ранее News.ru сообщал, что Сергей Шнуров назвал настоящего автора постов Собчак. Певец заявил, что самым интересным соперником в стихотворных баттлах для него стал режиссёр Константин Богомолов. По словам музыканта, именно он писал посты вместо телеведущей. Музыкант отметил, что не относится серьёзно к такого рода соревнованиям.