Ксения Собчак Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Она назвала Россию в этом плане удивительной страной, в которой никому не важно, «что человек натворил в прошлом».

Почему именно в России настолько не важна ничья репутация, задалась вопросом бывший кандидат в президенты страны в сообщении, опубликованном на её странице в Instagram.

Я знаю людей, которые «кидали» партнёров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять «всплывал», — говорится в её сообщении.

По мнению Собчак, это наблюдается «во всём и всегда».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вчера говорили о том ,что Россия в смысле отсутствия интститута репутации -удивительная страна. Вообще никого не волнует что человек натворил в прошлом. Друг мой рассказывал: увольняешь сомелье ресторана за то ,что проворовался,а у него через неделю -новая работа. Звонишь специально хозяину винного бара,говоришь : «я уволил Пупкина за воровство» а хозяин тебе в ответ: «ну да. Но сомелье то он хороший...». И так во всем. Я знаю людей ,которые кидали партнеров и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех,кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество ,но потом опять «всплывал». Знаю журналистов,чью прослушку доказывающую их продажность можно услышать в интернете ,и это не мешает им работать даже не в пропагандистских,а вполне себе в независимых сми. И так во всем и всегда. Не могу понять почему именно в России настолько не важна ничья репутация. Как думаете? Wearing @iamstudio shirt and @walkofshame dress and @loewe bag

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Фолловеры телеведущей в комментариях в первую очередь припомнили бывшей ведущей «Дома-2» её поход на выборы главы государства: «По поводу репутации не согласна. Как раз она помешала вам на президентских выборах. К сожалению», «Ксения, так мы и от вас сначала послушали истерику про гадёнышей, а следом речь кандидата в президенты», «Вы, Ксения, мне нравитесь. Но не Вам говорить о репутации».

Ранее News.ru сообщал, что Сергей Шнуров назвал настоящего автора постов Собчак. Певец заявил, что самым интересным соперником в стихотворных баттлах для него стал режиссёр Константин Богомолов. По словам музыканта, именно он писал посты вместо телеведущей. Музыкант отметил, что не относится серьёзно к такого рода соревнованиям.

News.ru в соцсетях