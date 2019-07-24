Телеведущая и экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прокомментировала закон, принятый депутатами нижней палаты парламента о возможности использовать на охоте лук и стрелы.
И как мы до сих пор жили без лука и стрел? Но теперь, слава законотворцам, все изменится!, - написала телеведущая в своём Telegram-канале.
Согласно документу, луки будут считаться стрелковым метательным оружием. В отличие от арбалета, использование лука предполагает наличие физических навыков и умения охотников. До этого момента лук со стрелами можно было использовать только для спортивных состязаний. Теперь приобрести охотничий лук можно будет тем россиянам, у которых есть охотничий билет и разрешение на хранение и ношение соответствующего оружия. Зарегистрировать лук нужно будет в течение двух недель в Росгвардии, писал News.ru.