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МВД РФ предложило включить некоторые анаболики в список сильнодействующих наркотических средств. Инициатива касается также тех веществ, которые уже внесены в запретный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к нему указано, что в интернете были выявлены несколько ресурсов, которые распространяют андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон,...