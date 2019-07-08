https://static.news.ru/photo/24a144a4-949a-11e9-af80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак не смогла остаться в стороне от очередной провокации в Грузии и прокомментировала поступок грузинского журналиста Георгия Габуния, оскорбившего с применением нецензурной лексики российского главу Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2».

Опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции, — написала телеведущая в своем телеграм-канале.

Кроме того, Собчак назвала Габунию подростком и сравнила его с российским оппозиционером Алексеем Навальным. По мнению телеведущей, у этих людей одинаковая риторика, которая на самом деле лишь отпугивает людей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий призвал россиян бойкотировать всё, что связано с Грузией. Он подчеркнул, что оскорбления главы государства со стороны иностранца не должны оставить равнодушными граждан, уважающих свою страну.