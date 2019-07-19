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Ксения Собчак рассказала, как зарабатывала деньги на корпоративах в «жирные нулевые». Когда она получила $1 млн, эта сумма ей показалась «маловатой».

Я попала в жирные нулевые. Вела по три-четыре корпоратива в неделю, это были гигантские деньги, несравнимые даже с телевизионной зарплатой. Это вывело меня на новый уровень, — цитирует светскую львицу « Пятый канал ».

Собчак, как отмечает издание, предпочитает брать гонорары в иностранной валюте. На заработанные деньги она приобретает недвижимость и сдает её в аренду.

Когда-то я думала: $1 млн, это же невероятные деньги. А потом, когда получила, то поняла, что как-то маловато, — поведала экс-кандидат в президенты России.

Теперь Ксения Собчак собирается накопить $100 млн, говорится в публикации.

Как писал News.ru, ранее Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Она назвала Россию в этом плане удивительной страной, в которой никому не важно, «что человек натворил в прошлом».