Список потенциально опасных пород собак могут расширить в России. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну и бультерьер. Позднее с учётом мнения экспертного сообщества список был сокращён до 13 позиций. Однако его предлагают расширить до 35 пунктов, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Породы собак, которые находятся в списке подлежат выгулу только в наморднике и с поводком вне зависимости от места выгула.
РКФ представил News.ru документ, в котором содержатся 34 породы, а также метисы «перечисленных в пункте 1-34 пород».
В список включены следующие породы собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш (кангал), английский мастиф, бордоский дог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бульмастиф, бультерьер, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль-донг, кавказская овчарка, канарская собака (перро де преса канарио), кане-корсо, кенгуровая собака, маремма, московская сторожевая, немецкий дог, питбульмастиф, ротвейлер, румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, стаффордширский бультерьер, тибетский мастиф, тоса-ину, фила бразилейро, черный терьер, южнорусская овчарка.
В связи с возможным расширением списка РКФ провела брифинг, на котором присутствовали хозяева с собаками, породы которых, по мнению кинологической общественности, несправедливо оказались в списке потенциально опасных.
В рамках мероприятия президент Российской кинологической федерации пояснил, что организация не выступает против составления списка пород, которые требуют особого обращения и содержания в силу своих физиологических и поведенческих особенностей. Более того, РКФ, по словам Владимира Голубева, считает важным элементом государственной политики введение эффективных средств учета и контроля за животными и закрепления юридической ответственности их владельцев. Организация также выступает за использование конструкций, закреплённых в законодательстве зарубежных стран, где для владения собакой, которая потенциально может представлять опасность, необходимо оформить лицензию, пройти соответствующее обучение, оформить обязательное страхование ответственности, а также иметь место для содержания животного, подходящее под определённые критерии. Однако, как отметил глава РКФ, важно соблюдать последовательность действий — сперва следует разработать правила, а уже после — определять список пород.
Владимир Голубев также заявил, что российские породы: русский черный терьер, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая не должны попасть в список.
По его словам, РКФ, выступает за принятие за основу перечня из 13 пород и начать совместные консультации по выработке полной конструкции регулирования данного института, с последующей корректировкой отдельных положений Закона об ответственном обращении с животными.
При этом стоит отметить, что комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, по словам Владимира Голубева, единогласно поддержал сокращение списка потенциально опасных пород собак до 13 позиций.
Кинолог Евгений Цигельницкий, в свою очередь, пояснил, что опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы.