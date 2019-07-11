Список потенциально опасных пород собак могут расширить в России. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну и бультерьер. Позднее с учётом мнения экспертного сообщества список был сокращён до 13 позиций. Однако его предлагают расширить до 35 пунктов, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Породы собак, которые находятся в списке подлежат выгулу только в наморднике и с поводком вне зависимости от места выгула.

РКФ представил News.ru документ, в котором содержатся 34 породы, а также метисы «перечисленных в пункте 1-34 пород».

В список включены следующие породы собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш (кангал), английский мастиф, бордоский дог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бульмастиф, бультерьер, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль-донг, кавказская овчарка, канарская собака (перро де преса канарио), кане-корсо, кенгуровая собака, маремма, московская сторожевая, немецкий дог, питбульмастиф, ротвейлер, румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, стаффордширский бультерьер, тибетский мастиф, тоса-ину, фила бразилейро, черный терьер, южнорусская овчарка.

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В связи с возможным расширением списка РКФ провела брифинг, на котором присутствовали хозяева с собаками, породы которых, по мнению кинологической общественности, несправедливо оказались в списке потенциально опасных.

В рамках мероприятия президент Российской кинологической федерации пояснил, что организация не выступает против составления списка пород, которые требуют особого обращения и содержания в силу своих физиологических и поведенческих особенностей. Более того, РКФ, по словам Владимира Голубева, считает важным элементом государственной политики введение эффективных средств учета и контроля за животными и закрепления юридической ответственности их владельцев. Организация также выступает за использование конструкций, закреплённых в законодательстве зарубежных стран, где для владения собакой, которая потенциально может представлять опасность, необходимо оформить лицензию, пройти соответствующее обучение, оформить обязательное страхование ответственности, а также иметь место для содержания животного, подходящее под определённые критерии. Однако, как отметил глава РКФ, важно соблюдать последовательность действий — сперва следует разработать правила, а уже после — определять список пород.

Владимир Голубев также заявил, что российские породы: русский черный терьер, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая не должны попасть в список.

Получается, что всё это время отечественные учёные и специалисты занимались выведением «опасных пород собак»? Специалисты питомника Минобороны РФ «Красная звезда» старались сделать черного русского терьера опасным для общества? Владимир Голубев президент Российской кинологической федерации

По его словам, РКФ, выступает за принятие за основу перечня из 13 пород и начать совместные консультации по выработке полной конструкции регулирования данного института, с последующей корректировкой отдельных положений Закона об ответственном обращении с животными.

При этом стоит отметить, что комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, по словам Владимира Голубева, единогласно поддержал сокращение списка потенциально опасных пород собак до 13 позиций.

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Кинолог Евгений Цигельницкий, в свою очередь, пояснил, что опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы.