Пик клещевой активности в Центральной России уже прошёл. Однако паразиты по-прежнему нападают не только на людей, но и на собак. Они являются переносчиками болезней, многие из которых могут за короткий промежуток времени привести к летальному исходу. О том, как понять, что собака инфицирована и обязательно ли в таком случае везти её к врачу, узнавал News.ru.

Ветеринар Николай Логинов заявил, что наибольшую опасность представляют клещи, которые являются разносчиками заболевания пироплазмоза. Если заражённой им собаке в первые несколько дней не ввести специальные средства против возбудителя, животное погибнет. Однако кошки, как отметил специалист, данное заболевание переносят спокойно и от него не умирают.

Специалист рекомендовал владельцам четвероногих в период активности паразитов использовать специальные препараты. Особенно важно придерживаться этого правила весной, в период с марта по май. Связано это, по словам ветеринара, с тем, что именно в эти месяцы клещи особенно опасны — большая часть из них инфицирована. А летом, когда клещи активнее всего нападают на животных, их укусы чаще всего приводят только к очаговому воспалению на теле собаки. Такие случаи, как отмечает эксперт, к летальному исходу не приводят.

Профилактика собак от клещей в ветеринарной клинике Артем Геодакян/ТАСС

Случаи заражения пироплазмозом регулярно происходят и летом. Активность у клещей пропадает в ноябре, но в условиях тёплого климата паразиты могут не впадать в спячку даже в зимнее время и продолжать нападать на животных.

От клещей все средства хороши

Для того, чтобы обезопасить собаку, подойдут капли или спрей. По словам ветеринара, что действие первого препарата наступает только через трое суток после использования — каплям нужно время, чтобы распределиться по коже и всосаться. Если же обработать шерсть собаки спреем, идти на улицу, не опасаясь укуса клеща, можно сразу.

Николай Логинов отметил, что надёжно защитит четвероногого и ошейник, которой содержит в себе специальный препарат. Обезопасить питомца от смертельного укуса помогут также таблетки. По словам ветеринара, все вышеперечисленные способы являются одинаково действенными.

Симптомы заражения

Если хозяин сразу не заметил на теле собаки присосавшегося паразита, понять, что животное инфицировано, можно по нескольким признакам.

В первую очередь у собаки повышается температура. Животное начинает приседать на задние лапы — они её как бы не держат. Затем четвероногий отказывается от пищи и находится в угнетённом состоянии. Эти симптомы идут по нарастающей. Если вы заметили у собаки клеща и видите, что у неё поднялась температура, животное сразу же нужно везти в ветеринарную клинику. Промедление здесь чревато тем, что собака умрёт. Паразита можно убрать самостоятельно, но если у животного есть симптомы заболевания, то показать его врачу нужно. Потому что после укуса инфицированного клеща у собаки начинают разрушаться красные кровяные тельца, эритроциты разрушаются, вследствие чего развивается острая почечная недостаточность и животное на глазах гибнет. Николай Логинов ветеринарный врач

Однако, как отмечает специалист, если хозяин самостоятельно убрал клеща с тела четвероногого и не видит у него каких-либо симптомов заражения, везти его к ветеринару не нужно. Связано это с тем, что, если с момента нападения паразита прошло мало времени, врач может не диагностировать пироплазм. Возбудитель в крови начинает действовать только лишь спустя сутки после укуса, как раз к этому времени должны проявиться и симптомы заражения.

Ранее News.ru писал о том, что президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как спасти отравленную догхантерами собаку. По его словам, съевшему смертельную приманку четвероногому другу первым делом необходимо сделать уколы витамина В6 в максимальных дозах (0,5–1 миллилитра на килограмм массы тела), а также преднизолона или дексаметазона в дозе 0,5–3 миллилитра.