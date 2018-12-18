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Хозяева убитого пса борются за справедливость

Armin Weigel/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]
Москвич избил собаку железным прутом и ушёл от ответственности

Возможно ли запросто совершить убийство в центре города, среди бела дня и уйти безнаказанным? Нет, ответят многие: ведь вокруг — видеокамеры, свидетели, полиция. Но если речь идёт об убийстве собаки, всё получается по-другому.

Трагедия произошла в декабре: 15-летний пёс Дик девушки по имени Маргарита стал жертвой одного из соседей, который почуял в поведении собаки опасность. Убийство произошло на глазах 12-летнего мальчика, который выгуливал Дика.

В силу преклонного возраста животное передвигалось с трудом, было медлительным и сонным. Чтобы не мучить животное, хозяева гуляли с ним без поводка.

Прогулка была спокойной, пока Дику вместе с маленьким хозяином, сыном Маргариты, не встретился 50-летний сосед Алексей. Тот тоже собачник, обладатель крошечной китайской хохлатой. Увидев гуляющего Дика, мужчина ударил пса железным прутом. Как он потом рассказал полиции — испугался за своего питомца.

От удара Дик упал. В тот же день животное погибло, причиной стали разрыв печени и внутрибрюшное кровотечение — травмы, несовместимые с жизнью. Маргарита написала заявление в полицию, однако в возбуждении дела отказали: вроде как в действиях 50-летнего соседа не было злого умысла.

Как защитить питомца

Согласно правилам содержания собак и кошек Москвы, владельцы обязаны надевать на питомцев ошейник и поводок в общественных местах, а также принимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих. Спускать собак с поводка можно в малолюдных местах.

На улице, где гулял Дик, практически не было людей. Именно поэтому свидетелей происшествия пока не удаётся найти. Хозяйка Дика, Маргарита, рассказала, что вместе со знакомыми сейчас расклеивает по двору листовки с просьбой к свидетелям — откликнуться.

«Мне уже позвонили два человека, у которых произошли похожие конфликты с этим же мужчиной», — рассказала Маргарита в беседе с News.ru.

Выгуливать собаку без поводка — не лучшее решение, отметил в беседе с News.ru зоозащитник Юрий Корецких. Однако, подчеркнул он, это не повод, чтобы до смерти избивать животное. Тем более, что такое поведение запрещено Уголовным кодексом.

За жестокое обращение с животным можно серьёзно поплатиться — до трёх лет лишения свободы. Если же всё произошло на глазах несовершеннолетнего, наказание могут увеличить до пяти лет тюрьмы.

Примечательно, что как раз сегодня, 18 декабря, Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными». Документ предусматривает обязательность гуманного обращения с братьями нашим меньшими, как принадлежащими людям, так и бездомными.


#москва #убийство #животные #собака
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