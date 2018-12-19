МВД Москвы расследует жестокое убийство собаки

https://news.ru/storage/news/dfb693c35d1ebe052cb661826284c787/55f84318-330a-48fe-88d7-ec183b37be95_850.jpg Личный архив Маргариты Поповой эксклюзивы

Полиция обратила внимание на дело после шума в прессе

Полиция продолжит расследование дела об убийстве собаки в Москве. Об этом участковый сотрудник МВД по району Нагатино-Садовники сообщил хозяйке собаки Маргарите Поповой. Такое решение внезапно было принято в полиции после возникшего общественного резонанса.

Ранее Маргарита рассказала News.ru, что её 15-летнего пожилого пса Дика жестоко избил железной палкой сосед по дому, безработный Алексей Д. Это произошло на глазах у несовершеннолетнего сына Маргариты. От полученных травм пёс скончался, а ребёнок получил психологическую травму.

Маргарита написала заявление в полицию, однако сотрудники МВД по телефону сказали ей, что в возбуждении уголовного дела отказано. Алексея Д. опросили, и он сообщил, что ударил собаку, поскольку посчитал её опасной. Таким образом, полицейские не нашли злого умысла в действиях мужчины.

Личный архив Маргариты Поповой

Однако, когда Маргарита пришла в отдел полиции, чтобы забрать отказное постановление, ей сообщили, что расследование продолжается. В полиции, в том числе, изъявили желание изучить тело собаки, которое сейчас находится в ветеринарной лаборатории.

Жестокость по нарастающей

В беседе с News.ru Маргарита обратила внимание, что Алексей Д. уже не первый раз избивает собак. Причём, на конфликт он идёт лишь тогда, когда животное очевидно беззащитное — старое или больное. Если собаку сопровождает хозяин-мужчина, то избиений она избежит.

Один из инцидентов, который стал известен Маргарите, произошёл с собакой-инвалидом, задние лапки которой были привязаны к инвалидной коляске. Очевидно, что опасности для человека животное не представляло. Однако увидевший пса на прогулке Алексей Д., по словам свидетелей, замахнулся на неё палкой. Когда на защиту животного встал хозяин, Алексей ретировался.,

Личный архив Маргариты Поповой

Второй инцидент произошёл с другим псом, тоже пожилым, как и Дик. Алексей Д. ударил собаку по голове резиновой дубинкой. А третье нападение закончилось летальным исходом.

Причём, подчеркнула Маргарита, Алексей Д. не просто ударил Дика, он бил его долго. Не остановился даже тогда, когда к нему подлетел сын Маргариты и попросил остановиться. Алексей Д. нагрубил ребёнку — мол, если будешь мешаться, тоже получишь.

«Сначала замах, потом удар, теперь убийство, что дальше?» — перечисляет расстроенная хозяйка убитой собаки.

Она подчеркнула, что в разговоре с полицией Алексей Д. уверял, что всего лишь слегка наподдал животному деревянной палкой. Она посоветовала полиции внимательнее изучить камеры наблюдения подъезда, чтобы убедиться: мужчина был именно с железным прутом.

Личный архив Маргариты Поповой

Корреспондент News.ru попытался встретиться также с Алексеем Д., чтобы узнать его точку зрения на произошедшее. Однако мужчина заперся в своей квартире и отказался беседовать с прессой.

Согласно закону о жестоком обращении с животными, ему может грозить суровое наказание. За убийство животного на глазах несовершеннолетнего суд может дать до пяти лет лишения свободы.