USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

МВД Москвы расследует жестокое убийство собаки

Личный архив Маргариты Поповой эксклюзивы

общество [ версия для печати ]
Полиция обратила внимание на дело после шума в прессе

Полиция продолжит расследование дела об убийстве собаки в Москве. Об этом участковый сотрудник МВД по району Нагатино-Садовники сообщил хозяйке собаки Маргарите Поповой. Такое решение внезапно было принято в полиции после возникшего общественного резонанса.

Ранее Маргарита рассказала News.ru, что её 15-летнего пожилого пса Дика жестоко избил железной палкой сосед по дому, безработный Алексей Д. Это произошло на глазах у несовершеннолетнего сына Маргариты. От полученных травм пёс скончался, а ребёнок получил психологическую травму.

Маргарита написала заявление в полицию, однако сотрудники МВД по телефону сказали ей, что в возбуждении уголовного дела отказано. Алексея Д. опросили, и он сообщил, что ударил собаку, поскольку посчитал её опасной. Таким образом, полицейские не нашли злого умысла в действиях мужчины.

Личный архив Маргариты Поповой

Однако, когда Маргарита пришла в отдел полиции, чтобы забрать отказное постановление, ей сообщили, что расследование продолжается. В полиции, в том числе, изъявили желание изучить тело собаки, которое сейчас находится в ветеринарной лаборатории.

Жестокость по нарастающей

В беседе с News.ru Маргарита обратила внимание, что Алексей Д. уже не первый раз избивает собак. Причём, на конфликт он идёт лишь тогда, когда животное очевидно беззащитное — старое или больное. Если собаку сопровождает хозяин-мужчина, то избиений она избежит.

Один из инцидентов, который стал известен Маргарите, произошёл с собакой-инвалидом, задние лапки которой были привязаны к инвалидной коляске. Очевидно, что опасности для человека животное не представляло. Однако увидевший пса на прогулке Алексей Д., по словам свидетелей, замахнулся на неё палкой. Когда на защиту животного встал хозяин, Алексей ретировался.,

Личный архив Маргариты Поповой

Второй инцидент произошёл с другим псом, тоже пожилым, как и Дик. Алексей Д. ударил собаку по голове резиновой дубинкой. А третье нападение закончилось летальным исходом.

Причём, подчеркнула Маргарита, Алексей Д. не просто ударил Дика, он бил его долго. Не остановился даже тогда, когда к нему подлетел сын Маргариты и попросил остановиться. Алексей Д. нагрубил ребёнку — мол, если будешь мешаться, тоже получишь.

«Сначала замах, потом удар, теперь убийство, что дальше?» — перечисляет расстроенная хозяйка убитой собаки.

Она подчеркнула, что в разговоре с полицией Алексей Д. уверял, что всего лишь слегка наподдал животному деревянной палкой. Она посоветовала полиции внимательнее изучить камеры наблюдения подъезда, чтобы убедиться: мужчина был именно с железным прутом.

Личный архив Маргариты Поповой

Корреспондент News.ru попытался встретиться также с Алексеем Д., чтобы узнать его точку зрения на произошедшее. Однако мужчина заперся в своей квартире и отказался беседовать с прессой.

Согласно закону о жестоком обращении с животными, ему может грозить суровое наказание. За убийство животного на глазах несовершеннолетнего суд может дать до пяти лет лишения свободы.


#москва #убийство #животные #собака
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
Москвич избил собаку железным прутом и ушёл от ответственности
общество 18:58, 18 декабря 2018
Хозяева убитого пса борются за справедливость
Москвич избил собаку железным прутом и ушёл от ответственности
общество 04:25, 10 декабря 2018
Хозяева собак смогут заказывать специалиста для их выгуливания
Лента новостей
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадорчные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
Другие новости
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top