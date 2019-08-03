Количество жалоб на жестокое обращение с собаками растёт с каждым годом, равно как усиливается «градус агрессии» в их отношении. К такому выводу пришла группа японских социологов во главе с Хао Юй Ши, которые изучили содержание жалоб, поступивших в Королевское Общество по предотвращению жестокого обращения с животными (Великобритания).

Учёные проанализировали 107 597 обращений за последние 10 лет, количество жалоб, получаемых каждый год, увеличивается на 6,2% ежегодно. Обращающиеся чаще всего указывают на то, что домашняя собака не получает достаточного количества пищи или воды, существует в плохих условиях жизни, хозяева всё чаще оставляют животных запертыми в автомобилях, а также не заботятся о здоровье своего питомца, игнорируя посещение ветеринара.

Больше всего жалоб поступает на жестокое обращение людей при воспитании щенка. Таким образом, заключают авторы исследования, люди скорее воспринимают собак просто как «животное», а не как «друга человека».

Выбор собаки — это очень ответственное дело, а ведь порой их выбирают по принципу какая помоднее, не приезжая в питомник, чтобы посмотреть, познакомиться с породой и оценить свои силы, рассуждает психолог Анастасия Коченкова.

Jebb Harris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Собака в таких случаях воспринимается как аксессуар, показатель определённого статуса, как марка машины или размер дома. Анастасия Коченкова психолог

Постулируется, что собака — лучший друг человека, член семьи, но по факту всё не так, и это неудивительно в эпоху соцсетей, которые «рассказывают» о красивой жизни, хотя её нет на самом деле, продолжает психолог.

Хороший пример есть в одном исследовании: женщина, называя собаку членом семьи, говорит, что пришлось отдать «друга» при переезде. Чувствуется диссонанс, — отмечает Коченкова.

В последние несколько лет качество человеческих отношений в целом снизилось, добавляет она. Семья уже не имеет такого высокого значения, люди не готовы к долгосрочным и ответственным связям друг с другом, то же самое — с домашними животными.

Проблема скорее не в том, что повысился уровень жестокости людей по отношению к собакам, а в том, что на это стало больше обращаться внимания.

В принципе, по статистике, такое было всегда, но не всегда это воспринималось как проблема. Мирослав Волков зоопсихолог

Он также указывает, что всё более актуальной становится проблема жестокости и самих домашних животных по отношению к хозяевам.

Раньше эти поведенческие особенности вообще не решались, а теперь на них стараются повлиять, уделять этой области и ветеринарии в целом всё больше внимания, продолжает он.

Впрочем, агрессивные собаки есть везде; главный вопрос — занимаемся мы этим или нет, поэтому, рекомендует Волков, в первую очередь надо обращаться к ветеринару, а во вторую уже можно пойти и к зоопсихологу, который поможет скорректировать поведение животного и подсказать хозяевам некоторые приёмы для «взаимопонимания».