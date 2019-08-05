https://static.news.ru/photo/d779337a-b777-11e9-bd26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Двухлетнюю девочку госпитализировали после нападения собаки на детской площадке в одном из общих дворов Санкт-Петербурга.

Ребёнок доставлен в больницу с укушенной раной лица и переломом носа, — сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Инцидент случился возле дома номер 80 по Дальневосточному проспекту. Со слов матери пострадавшей девочки, собака, похожая на лайку, бегала по двору без поводка и намордника, а хозяев рядом не было. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее жительница Соединённых Штатов Мэри Трейнер заразилась серьёзной инфекцией через слюну пса, которого погладила. Пациентка почувствовала себя плохо после отпуска. Она пожаловалась на тошноту и боль в спине, однако не стала обращаться к доктору, так как посчитала происходящее симптомами гриппа. Ей становилось хуже, и специалисты приняли решение о срочной госпитализации. Лечение не помогало: у Трейнер развивался сепсис. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому и ампутировать конечности, чтобы остановить распространение инфекции, писал News.ru.