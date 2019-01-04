Собчак поддержала проехавшего по пешеходной улице Верника

https://news.ru/storage/news/263821c79d38d3d1461d8640f3c6fe1c/5319c798-68ea-4117-a168-f99a68c6687f_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Игорь Верник и Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за актёра Игоря Верника, который проехал по пешеходной улице в центре Москвы на своём внедорожнике. По словам девушки, это единственный способ добраться на авто до служебного входа в Московский Художественный театр.

Так ездят и другие сотрудники МХТ, написала Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня». Вина, по её мнению, лежит на транспортных службах, которые сделали такой проезд в театр.

«Вот сейчас все активно разжигают по поводу Верника и поездки по Камергеру на джипе — журналисты, вы идиоты?!» — написала она.

Ранее News.ru сообщал, что актёр Игорь Верник проехал на своём внедорожнике по прогулочной зоне в Камергерском переулке в центре Москвы. Причём охрана телеведущего отгоняла от автомобиля марки Range Rover случайных прохожих.