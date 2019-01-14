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Со счёта сбились: каршеринг страдает от воров и угонщиков

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Полицейские с собаками и силовой захват — так завершилась поездка нескольких человек на каршеринговом автомобиле. Арендовали машину они в Москве, а задержаны были на российско-абхазской границе в Сочи.

За время несанкционированной поездки предприимчивые граждане успели снять все каршеринговые наклейки, поменять госномера, а на заднем стекле разместить стикер «На Берлин!».

До Берлина, впрочем, ехать никто не собирался. Судя по всему, транспортное средство должно было «осесть» в соседней республике, где его уже никто бы не нашёл. Если бы не встроенный маячок, про который угонщики то ли не знали, то ли забыли. С радара оператора машина пропала в Московской области, а вновь появилась под Ростовом. С того момента автомобиль уже «вели» как сотрудники фирмы, так и оперативники.

Инцидент произошёл ещё в 2018 году, но огласке предприятие по прокату автомобилей придало её сейчас в общей сводке всего, что «позаимствовали» не вполне совестливые арендаторы.

В прошлом году клиенты только одной отдельно взятой каршеринговой фирмы украли 97 ковриков, 146 аккумуляторов, семь рулей, девять магнитол, 14 передних сидений и один задний диван. Также из машин сервиса пропало примерно 18 тысяч литров омывающей жидкости и около 2,1 тысячи щёток для очистки снега.

«Зарядкам, дорожным наборам и щёткам стеклоочистителя учёт потерян ещё пару лет назад», — сказано в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Ранее, как сообщал News.ru, другая фирма по прокату машин предложила пользователям возможность работать на арендованных автомобилях таксистами. Фирма пообещала зарегистрировать «общественных работников» в агрегаторах, помочь с прохождением медосмотра и составить путевой лист.

Сейчас в Москве действуют 15 операторов каршеринга. Совокупный автопарк состоит из 13 тысяч авто.


#москва #автомобили #каршеринг #воры #машины #угоны
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