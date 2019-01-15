Снежный сговор: коммунальщики Петербурга облюбовали дороги

https://news.ru/storage/news/1f7caa968f8a86f02ca6d6f3c3f049c6/8f51773e-7172-4311-b173-33ee0798d07b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении пяти местных коммунальных предприятий. Ведомство подозревает их в картельном сговоре, который повлиял на процедуру заключения контрактов на уборку городских улиц. Они, среди прочего, предполагают очистку дорог от снега.

Сомнению подвергнуты результаты 13 аукционов. Общая сумма всех соглашений составила более 8 млрд рублей.

«Торги на уборку петербургских улиц привлекли внимание антимонопольного органа после большого количества публикаций в городских СМИ и недовольства граждан, которые описывают печальное положение городских улиц в социальных сетях», — сказано в сообщении пресс-службы городского управления ФАС.

В ходе изучения процедуры торгов ведомство установило, что снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 0,5%, а организации, подозреваемые в сговоре, подавали идентичные «с точностью до копеек» предложения.

Вместе с тем, в ФАС не стали уточнять, какими будут дальнейшие действия антимонопольной службы в связи с возникшей ситуацией.

Ранее как сообщал News.ru, уголовное дело было заведено на депутата Ставропольской краевой думы и по совместительству предпринимателя, которого заподозрили в картельном сговоре для получения госконтрактов. Следствие полагает, что он способствовал ограничению конкуренции при проведении торгов на строительство спортивных комплексов.