Снежная блокада лишила хлеба жителей саратовского села

https://news.ru/storage/news/0652e9ec60fb0c79f9b6d77a5580a7c9/af81ec4e-edf7-41ea-b29a-d0d78a7d10bf_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Жители села Михайло-Вербовка седьмой день пребывают в снежном плену. У них кончаются продукты, но местные власти не торопятся расчищать дорогу, ведущую к населённому пункту.

В общей сложности отрезанными от мира оказались свыше 60 человек, в том числе несовершеннолетние и пенсионеры. Сельчане не имеют возможности пополнить запасы продовольствия и медикаментов, дети не посещают школу.

«Еда пока есть, держимся! Хлеб кончился, а дороги всё нет», — сообщил ИА «Взгляд-инфо» житель села Александр Хасинов.

Он рассказал, что в администрации района в очередной раз пообещали расчистить дорогу к селу, но работы так и не начались. Своих сил на преодоление снежных заносов у сельчан не хватает.

«Мы впятером вчера пытались чистить дорогу — за три часа не смогли пройти и километра», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жителям села попытались помочь продуктами и лекарствами добровольцы, но проехать по занесенному снегом пути невозможно даже на внедорожниках.

Ранее News.ru писал о том, что в одной из школ Саратовской области под тяжестью снега обрушилась крыша. По счастливой случайности никто в результате инцидента не пострадал.