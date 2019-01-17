Снежная блокада лишила хлеба жителей саратовского села

Жители села Михайло-Вербовка седьмой день пребывают в снежном плену. У них кончаются продукты, но местные власти не торопятся расчищать дорогу, ведущую к населённому пункту.
В общей сложности отрезанными от мира оказались свыше 60 человек, в том числе несовершеннолетние и пенсионеры. Сельчане не имеют возможности пополнить запасы продовольствия и медикаментов, дети не посещают школу.
«Еда пока есть, держимся! Хлеб кончился, а дороги всё нет», — сообщил ИА «Взгляд-инфо» житель села Александр Хасинов.
Он рассказал, что в администрации района в очередной раз пообещали расчистить дорогу к селу, но работы так и не начались. Своих сил на преодоление снежных заносов у сельчан не хватает.
«Мы впятером вчера пытались чистить дорогу — за три часа не смогли пройти и километра», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что жителям села попытались помочь продуктами и лекарствами добровольцы, но проехать по занесенному снегом пути невозможно даже на внедорожниках.
Ранее News.ru писал о том, что в одной из школ Саратовской области под тяжестью снега обрушилась крыша. По счастливой случайности никто в результате инцидента не пострадал.