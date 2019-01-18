Снегопад в Москве закончится к утру

https://news.ru/storage/news/47385135c23eebe07b5cb185427dad3d/ca6e633d-4c13-44e9-b6d1-8273023691c9_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Завершение снегопада синоптики обещают к трём часам ночи 18 января в Москве. К вечеру 17 января в столице выпало 4 мм осадков, прирост снега ещё продолжится и составит 5 см.

Метель и продолжительный снегопад с порывистым ветром начались в Москве 17 января днём. С последствиями снегопада на улицах города справляются семь тысяч машин коммунальной техники, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что количество отменённых или задержанных рейсов из-за царящей непогоды достигает больше 80 в столичных аэропортах. Во Внуково отменены шесть рейсов, 18 задержаны. В Шереметьево задержаны 49 рейсов. В Домодедово отменены девять рейсов, задержаны два.