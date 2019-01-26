Снегопад в Москве побил рекорд прошлого века

https://news.ru/storage/news/b732667ce3953e02a3a534b203ceb79e/c64a7204-4980-4310-9cba-3c0234e20666_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве 26 января выпало 10 мм осадков — это больше, чем было в 1999 году. Таким образом, побит рекорд прошлого века.

«Прежний рекорд был зафиксирован в 1999 году, когда выпало 9,1 мм», — сказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

По данным Гидрометцентра, 27 и 28 января снегопад продолжится, при этом потеплеет — температура воздуха составит от -3 до -5°C.

По прогнозам синоптиков, в Москве за последние дни января выпадет пятая часть месячной нормы осадков. В столице облачно, снегопады сопровождаются усилением ветра, метелью и смягчением морозов.

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