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Снегопад в Москве побил рекорд прошлого века

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Москве 26 января выпало 10 мм осадков — это больше, чем было в 1999 году. Таким образом, побит рекорд прошлого века.

«Прежний рекорд был зафиксирован в 1999 году, когда выпало 9,1 мм», — сказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

По данным Гидрометцентра, 27 и 28 января снегопад продолжится, при этом потеплеет — температура воздуха составит от -3 до -5°C.

По прогнозам синоптиков, в Москве за последние дни января выпадет пятая часть месячной нормы осадков. В столице облачно, снегопады сопровождаются усилением ветра, метелью и смягчением морозов.

Ранее News.ru подобрал самые снежные кадры Москвы.


#москва #рекорд #снегопад
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