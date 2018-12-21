Снегопад с гололедицей ожидаются в столичном регионе

https://news.ru/storage/news/67ff586bf1ecb446a96d8378c690ddb4/484eafb7-427d-4c17-8630-1eec71fe5ff2_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Облачная погода с небольшим снегом и местами гололедицей прогнозируется 21 декабря в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В дневные часы столбики термометров в Москве покажут от 7 до 5 градусов ниже нуля. Ночью температура опустится и будет находиться в пределах от 9 до 7 градусов мороза. В Подмосковье днём ожидается от 10 до 5 градусов ниже нуля, ночью — от 12 до 7.

Днём в столичном регионе ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 3— 8 м/с, ночью усилится до 11 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

Как сообщал ранее News.ru, предстоящие выходные принесут в Москву незначительное потепление, но при этом они будут снежными. В последний день недели возможна метель.