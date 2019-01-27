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Снегопад парализовал работу московских аэропортов

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Обрушившийся на Московский регион снегопад парализовал работу столичных аэропортов. Более 40 рейсов не смогли вылететь из Москвы по расписанию.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Шереметьево задержаны 22 рейса. Во Внуково задерживается вылет четырёх рейсов, ещё два рейса отменены. В Домодедово не смогли вовремя вылететь пассажиры четырёх рейсов, а пассажирам 9 рейсов пришлось сдавать билеты из-за отмены рейсов.

Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение в связи с продолжающимся рекордным снегопадом. Согласно прогнозам синоптиков, 27 января в Московском регионе ожидается метель с усилением ветра 12-17 метров в секунду.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве 26 января выпало 10 мм осадков — это больше, чем было в 1999 году. Таким образом, побит рекорд прошлого века. Прежний максимум составлял 9,1 мм.


#москва #аэропорты #снегопад
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