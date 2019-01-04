Рекордное количество снега выпало в Москве

https://news.ru/storage/news/8d0ce9894cb07bc0289a00359f7b7980/06a12904-04e2-4f8c-ab3a-5e75c8e0a2d6_850.jpg АГН «Москва»

Высота снежного покрова в российской столице достигла рекордных показателей нынешней зимы. Специалисты главной метеостанции на ВДНХ зафиксировали отметку в 38 см.

Этот показатель был отмечен утром 4 января. Всего за первые дни нового года выпало 38% месячной нормы осадков, или не менее 16 мм, передают «Известия».

Ранее News.ru писал, что облачная с прояснениями погода, с небольшим снегом и гололедицей ожидается в столичном регионе 4 января. Температура воздуха в дневные часы в Москве составит от 4 до 2 градусов ниже нуля. В ночь на 5 января столбики термометров будут показывать от 8 до 6 градусов мороза.