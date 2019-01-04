USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent56.86 $ Bitcoin3,822.46 $
МОСКВА-4°C17:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Рекордное количество снега выпало в Москве

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Высота снежного покрова в российской столице достигла рекордных показателей нынешней зимы. Специалисты главной метеостанции на ВДНХ зафиксировали отметку в 38 см.

Этот показатель был отмечен утром 4 января. Всего за первые дни нового года выпало 38% месячной нормы осадков, или не менее 16 мм, передают «Известия».

Ранее News.ru писал, что облачная с прояснениями погода, с небольшим снегом и гололедицей ожидается в столичном регионе 4 января. Температура воздуха в дневные часы в Москве составит от 4 до 2 градусов ниже нуля. В ночь на 5 января столбики термометров будут показывать от 8 до 6 градусов мороза.


#рекорды #москва #зима #снег
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
происшествия 09:39, 4 января 2019
Непогода лишила света сотни жителей ЛНР
общество 15:50, 3 января 2019
Погода в Сочи резко испортится
общество 08:25, 3 января 2019
Синоптики обещали москвичам пасмурную и снежную погоду
Лента новостей
в мире 16:59
Землетрясение произошло на территории Китая
общество 16:59
Тысячи человек погибли по вине пьяных водителей за год
в мире 16:58
Порошенко задекларировал миллионы долларов в новом году
в мире 16:55
МИД Британии назвал Уилана пешкой в игре дипломатов
в мире 16:54
Авианалёт коалиции снова погубил мирных сирийцев
Другие новости
общество 16:59
Тысячи человек погибли по вине пьяных водителей за год
общество 16:42
Защитницу парков и скверов задержали в Петербурге
общество 16:21
Депутат прокомментировал обмен Уилана на Бутину
общество 16:00
Власти отчитались о выплатах после ЧП в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top