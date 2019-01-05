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Снег и гололедица ожидаются в Москве

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Облачная с прояснениями погода, местами с небольшим снегом и гололедицей ожидается 5 января в Москве и области, сообщает Гидрометцентр.

В дневные часы столбики термометров покажут в российской столице от восьми до шести градусов ниже нуля, ночью температура воздуха опустится до 11 градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 8 м/c. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Как писал ранее News.ru, высота снежного покрова в городе достигла рекордных показателей нынешней зимы. Специалисты главной метеостанции на ВДНХ зафиксировали отметку в 38 см.


#москва #погода #снег #гололедица
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