Снег и гололедица ожидаются в Москве

Облачная с прояснениями погода, местами с небольшим снегом и гололедицей ожидается 5 января в Москве и области, сообщает Гидрометцентр.
В дневные часы столбики термометров покажут в российской столице от восьми до шести градусов ниже нуля, ночью температура воздуха опустится до 11 градусов мороза, говорится на сайте ведомства.
Южный ветер будет дуть со скоростью до 8 м/c. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Как писал ранее News.ru, высота снежного покрова в городе достигла рекордных показателей нынешней зимы. Специалисты главной метеостанции на ВДНХ зафиксировали отметку в 38 см.