Снег и гололедица ожидаются в Москве

https://news.ru/storage/news/3ba7678b58162a31ed02df1acc007312/34ab6253-c4ea-483a-87a6-3e99aec59177_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Облачная с прояснениями погода, местами с небольшим снегом и гололедицей ожидается 5 января в Москве и области, сообщает Гидрометцентр.

В дневные часы столбики термометров покажут в российской столице от восьми до шести градусов ниже нуля, ночью температура воздуха опустится до 11 градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 8 м/c. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Как писал ранее News.ru, высота снежного покрова в городе достигла рекордных показателей нынешней зимы. Специалисты главной метеостанции на ВДНХ зафиксировали отметку в 38 см.