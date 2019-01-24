Пресс-секретарь РАН заработала 37 млн рублей на госзакупках

https://news.ru/storage/news/ce1181af5b7b07e9fe1da946a73bf169/afe66134-1afc-4e63-a560-13e1241ccc06_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента Российской академии наук (РАН) Светлана Попова, объявившая о присвоении профессорского звания Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, получила 37 млн рублей на популяризацию науки.

Как сообщает издание «Открытые медиа», в 2002 году Попова работала продюсером программы «Очевидное — невероятное» и в сотрудничестве с патриархией создала несколько документальных фильмов, посвящённых церковным соборам и деятельности патриарха Кирилла. После этого Попова стала гендиректором и соучредителем АНО «Телекомпания «Очевидное — невероятное» совместно со своим супругом Андреем Столяровым.

С 2013 года Попова работает в РАН — сначала на должности советника президента академии по связям с общественностью, затем на посту начальника управления пресс-службы.

В 2017–2019 годах РАН заключила с АНО «Телекомпания «Очевидное — невероятное» и с компанией «Международное партнёрство распространения научных знаний» три контракта на сумму 37 млн рублей. При этом последний контракт на девять миллионов рублей заключён в январе 2019 года, а ответственной за определение поставщика со стороны РАН указана именно Светлана Попова. На эту сумму Попова должна подготовить и опубликовать материалы «по популяризации и пропаганде науки, научных знаний, достижений науки и техники, освещению деятельности РАН».

Ранее в Российской академии наук подтвердили, что информация о присвоении святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звания «Почётный профессор РАН» была ошибочной. В опубликованном на сайте сообщении РАН приносит извинения патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко, писал News.ru.