БК-136 «Оренбург» со станцией АС-31 «Лошарик» Фото: Russian Archive/Russian Look/Global Look Press

Трагедия на глубоководной станции АС-31 «Лошарик» случилась из-за короткого замыкания в распределительном щите, после чего возгорание перешло на оплётку кабелей. Это произошло 1 июля около 21.00.

После возгорания система вентиляции раздула ядовитый дым по отсекам подлодки, а гидронавты, отдыхавшие после дежурства, не успели надеть защитные дыхательные аппараты. Это первая версия развития аварийной ситуации на борту «Лошарика», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Эксперты издания отметили, что при большой силе тока короткое замыкание в щитках вызывает не просто хлопок со вспышкой, а напоминает небольшой взрыв. Не исключено, что дежурная вахта запоздала с герметизацией отсека, а дым в замкнутом помещении может вывести человека из строя буквально за секунды.

Выжила лишь заступившая на дежурство вахта из пяти человек. Четыре офицера и один гражданский специалист сумели остановить распространение огня и поднять станцию в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море.

Глубина в том районе составляет всего 200 м, но на подъём станции требовалось минимум десять минут. Их, возможно, и не хватило погибшим гидронавтам.

Ранее News.ru сообщал, что атомная глубоководная станция, носящая неофициальное название «Лошарик», направлялась в Северную Атлантику. Целью её похода являлось расширение притязаний России на морское дно Северного Ледовитого океана. Такое мнение высказано в сообщении специалистов Военно-морского института США. Они полагают, что подобного рода лодки для глубоководных исследований используются Москвой для отрабатывания определённых действий в Атлантике.

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