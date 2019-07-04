https://static.news.ru/photo/4ba9b974-9df9-11e9-9fae-fa163e074e61_1024.jpg БК-136 «Оренбург» со станцией АС-31 «Лошарик» Фото: Russian Archive/Russian Look/Global Look Press

Трагедия на глубоководной станции АС-31 «Лошарик» случилась из-за короткого замыкания в распределительном щите, после чего возгорание перешло на оплётку кабелей. Это произошло 1 июля около 21.00.

После возгорания система вентиляции раздула ядовитый дым по отсекам подлодки, а гидронавты, отдыхавшие после дежурства, не успели надеть защитные дыхательные аппараты. Это первая версия развития аварийной ситуации на борту «Лошарика», сообщает « Коммерсант » со ссылкой на источник.

Эксперты издания отметили, что при большой силе тока короткое замыкание в щитках вызывает не просто хлопок со вспышкой, а напоминает небольшой взрыв. Не исключено, что дежурная вахта запоздала с герметизацией отсека, а дым в замкнутом помещении может вывести человека из строя буквально за секунды.

Выжила лишь заступившая на дежурство вахта из пяти человек. Четыре офицера и один гражданский специалист сумели остановить распространение огня и поднять станцию в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море.

Глубина в том районе составляет всего 200 м, но на подъём станции требовалось минимум десять минут. Их, возможно, и не хватило погибшим гидронавтам.

Ранее News.ru сообщал, что атомная глубоководная станция, носящая неофициальное название «Лошарик», направлялась в Северную Атлантику. Целью её похода являлось расширение притязаний России на морское дно Северного Ледовитого океана. Такое мнение высказано в сообщении специалистов Военно-морского института США. Они полагают, что подобного рода лодки для глубоководных исследований используются Москвой для отрабатывания определённых действий в Атлантике.