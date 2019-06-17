СМИ сообщили о «послеголуновских» увольнениях, в МВД это опровергли
Максим Величко
18:08, 17 июня 2019
https://static.news.ru/photo/928ed1a0-9113-11e9-bec7-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Из УВД по Западному административному округу (ЗАО) города Москвы массово увольняются сотрудники, сообщили некоторые СМИ. В столичном главке полиции эту информацию опровергли.
Явных причин, из-за которых резко увеличилось количество рапортов об отставке, журналисты не сообщали. Однако отметили, что произошло это после лишения должностей главы управления по борьбе с наркотиками главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Оба были смещены с постов после так называемого дела Ивана Голунова.
По данным СМИ, это спровоцировало увольнения по собственному желанию глав почти всех управлений, а также рядовых сотрудников.
Информация <...> о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствуют действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная, — цитирует РИА Новости официального представителя столичного главка полиции Юрия Титова.
По его словам, с 11 июня 2019 года рапорты об увольнении подали только двое сотрудников этого УВД.
Корреспондент отдела расследований «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре и у него дома нашли свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа уголовное дело было закрыто из-за недоказанности причастности Голунова к совершению преступления.