https://static.news.ru/photo/928ed1a0-9113-11e9-bec7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Из УВД по Западному административному округу (ЗАО) города Москвы массово увольняются сотрудники, сообщили некоторые СМИ. В столичном главке полиции эту информацию опровергли.

Явных причин, из-за которых резко увеличилось количество рапортов об отставке, журналисты не сообщали. Однако отметили, что произошло это после лишения должностей главы управления по борьбе с наркотиками главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Оба были смещены с постов после так называемого дела Ивана Голунова.

По данным СМИ, это спровоцировало увольнения по собственному желанию глав почти всех управлений, а также рядовых сотрудников.

Информация <...> о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствуют действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная, — цитирует РИА Новости официального представителя столичного главка полиции Юрия Титова.

По его словам, с 11 июня 2019 года рапорты об увольнении подали только двое сотрудников этого УВД.