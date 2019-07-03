https://static.news.ru/photo/82484a88-9d70-11e9-8f9f-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Садовничий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ректор МГУ Виктор Садовничий владеет элитной недвижимостью в Подмосковье. Ему принадлежат участки на Рублёвке и в Истре, а его соседи — высокопоставленные чиновники, выяснило издание «Проект».

Например, в рублёвском кооперативе «Марина» рядом с профессором проживает дочь главы МИД РФ Екатерина Винокурова. А в Зеленково — строго охраняемом посёлке в Истринском районе — с Садовничим соседствуют Татьяна Голикова и бывшие главы Росимущества Людмила Приданова и Юрий Медведев.

В канун 80-летия, когда Садовничий должен покинуть занимаемый в течение 30 лет пост, журналисты отметили его отношение с властью. В частности, интерес вызвала реакция ректора на арест аспиранта Мехмата МГУ Азата Мифтахова.

За молодого человека вступились члены научного сообщества, включая около 500 человек, связанных с работой МГУ. Сам Садовничий никак не комментировал ситуацию. Однако через два месяца после ареста Мифтахова он предложил Минобрнауки разрешить отчисление студентов, привлечённых к уголовной ответственности, передаёт « Проект ».

Как ранее писал News.ru, Садовничий сообщил, что начальный этап строительства научно-технологической долины МГУ «Воробьёвы горы» потребует 20 миллиардов рублей. Он добавил, что 10 миллиардов рублей уже выделили власти Москвы, остальную сумму должен добавить Минфин.