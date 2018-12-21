СМИ раскрыло подробности о помилованных Путиным гражданах

https://news.ru/storage/news/e98ddb055a10f2b0ae3b5bf61c39a73a/61f6b97e-bfa4-4559-b1d6-66d2c9d8e55e_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Помилованными президентом России Владимиром Путиным стали бывший офицер Виктор Свободин, каскадёр Александр Артюх, исполнявший трюки в фильме «Дневной дозор», и парашютист Борис Небреев. Также в их числе волонтёр организации «Поверь в себя» Татьяна Стокласко и спортсмен-любитель Олег Тараненко.

Осуждённый за убийство Нагатинским судом Москвы 32-летний Александр Артюх отбывает 11-летний срок. По версии следствия, в уличной драке с нетрезвыми молодыми людьми, которые напали на его брата, он нанёс удар ножом обидчикам. Сам он являлся президентом мотоклуба XS-Motors, который создал вместе с отцом — известным мотогонщиком и тренером. Александр Артюх считался перспективным спортсменом в мотокроссе. Также он участвовал в гонках на снегоходах и имел чёрный пояс по карате. Кроме этого, Артюх известен как каскадёр, участвовавший в съёмках фильмов «Дневной дозор» и «Бальзаковский возраст», пишет «Коммерсант».

Экс-глава крымского ГУП «Центр планёрного спорта „Коктебель“» Борис Небреев был осуждён за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, осенью 2015 года Небреев незаконно организовал полёт на самолёте Cessna, это привело к авиакатастрофе у подножия одной из гор в окрестностях Коктебеля. Погибли пилот и трое пассажиров. Сам Борис Небреев полностью признал свою вину, получив в итоге четыре года колонии-поселения.

Бывший военнослужащий из Рязанской области 68-летний Виктор Свободин был осуждён на три года Щёлковским судом Московской области за то, что насмерть сбил мотоциклиста. Бывший офицер, имеющий награды за войну в Афганистане, признал вину и компенсировал ущерб потерпевшей стороне.

Принимавшая активное участие в работе волонтёрской организации «Поверь в себя» 39-летняя Татьяна Стокласко попала за решётку из-за ранения, нанесённого сожителю. Последний сам просил суд не лишать её свободы, поскольку женщина является матерью двоих детей, один из которых тяжело болен. Указом Путина со Стокласко снята судимость. На какой срок она была осуждена и по какой статье, не уточняется.

Отсидевший три года из пяти 20-летний Олег Тараненко был осуждён из-за «одного удара потерпевшему, который едва не перечеркнул всю его жизнь». Подробности инцидента не раскрываются. Издание отмечает, что Тараненко до суда входил в состав районной команды по мини-футболу и после помилования надеется вернуться на поле.

Как писал News.ru, 20 декабря Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых осуждённых россиян. Документы вступают в силу через 10 дней с момента их публикации.