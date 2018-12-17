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РФ и КНР работают над проектом по изменению атмосферы

Helmut Meyer zur Capellen/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Россия и Китай могли провести испытания технологии изменения атмосферы, которая в будущем, как предполагается, будет задействована в военной сфере. Однако по словам учёных, занятых в совместном проекте, они ничего не знают о возможном применении результатов эксперимента в этой области.

Большинство исследователей, которые дали комментарии изданию South China Morning Post, попросили не указывать их имена в связи с «чувствительностью вопроса». Они уточнили, что летом якобы состоялось пять испытаний, первое из которых вызвало физические возмущения в атмосфере над территорией около 126 квадратных метров.

Вторым экспериментом учёным удалось повысить температуру ионизированного газа на больших высотах более чем на 100 градусов Цельсия.Авторы статьи утверждают, что заряженные частицы были доставлены с помощью российского многофункционального комплекса «Сура», который собрали во времена СССР.

«Мы занимаемся исключительно исследовательской работой. Если в это вовлечено что-то ещё, я не в курсе», — подчеркнула научный сотрудник Китайского управления по землетрясениям (CEA) Ван Ялу.

По данным газеты, результаты исследования были оценены как «удовлетворительные».

Ранее News.ru писал, что ВМС США могут потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, если не произведут срочную модернизацию своей военной техники. В Центре стратегических и бюджетных оценок Соединённые Штаты отметили, что после распада СССР американский флот значительно сократил свои боевые возможности. Нынешнего количества военных морских самолётов недостаточно, чтобы победить китайских или российских военных.


#россия #КНР #проект #атмосфера
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